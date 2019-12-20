До настоящего времени для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 802 кандидата.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что 123 кандидата выдвинули восемь политических партий, четверо выдвинуты инициативными группами, 675 выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

291 человек, выдвинувший свои кандидатуры индивидуально, имеет принадлежность к 16 политическим партиям.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 447 обратившихся уже утверждены, а 339 из них уже забрали подписные листы.