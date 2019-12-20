Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева, в учебном центре "Карахейбат" проводится интенсивная подготовка курсантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, курсанты оттачивают навыки по обнаружению и уничтожению огнем целей условного противника, применению имеющихся в распоряжении образцов различных видов вооружения, а также выполняют другие задачи по тактической подготовке и военной топографии.

По завершении занятий, которые проводятся с целью совершенствования подготовки будущих офицеров, знания и навыки курсантов будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам.