Скандал, связанный с торговлей поддельными документами для эмигрантов Европейским координационным центром партии "Мусават", широко комментируется в европейских изданиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Яфез Акрамоглу.

По его словам, обширные статьи о торговле мигрантами партией "Мусават" освещаются даже при финансовой поддержке Европейского Союза.

Журналист, который последовательно разоблачает торговлю эмигрантами партией "Мусават", сообщил, что во время раскрытия этого грязного бизнеса во главе с Исой Гамбаром, Арифом Гаджылы и Гюльагой Асланом, они попытались убедить общественность в том, что Яфез Акрамоглу "служит властям".

Я.Акрамоглу задает вопрос: "Европейский Союз оказывает финансовую поддержку изданию этих статей. Интересно, ЕС тоже служит властям?"

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь "эмиграционным бизнесом" в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.