Европейский союз (ЕС) вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено в ходе второго раунда диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном, который прошел в Баку 19 декабря.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по важным вопросам в сфере политики и безопасности, представляющих взаимный интерес, в том числе решение конфликтов и кризисов, угрозы и вызовы региональной и международной безопасности и обсудили возможности практического сотрудничества.

"Делегации вновь подтвердили приверженность нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и подчеркнули важность строгого соблюдения этих принципов для обеспечения основанного на правилах международного порядка. Делегация ЕС вновь подтвердила позицию, высказанную ранее высокопоставленными должностными лицами ЕС, в частности президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини о поддержке ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана",- говорится в сообщении.

Как отмечается, была подчеркнута важность "Южного газового коридора" в диверсификации поставок энергоносителей на европейские рынки, в частности, в свете недавнего открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) и предстоящего завершения Трансадриатического газопровода (TAP). Делегация ЕС высоко оценила вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

"ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость завершения переговоров по проекту нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Делегации договорились продолжить диалог по вопросам безопасности и провести следующий раунд диалога по безопасности во второй половине 2020 года в Брюсселе",- говорится в сообщении.