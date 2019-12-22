Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегациями Центральных избирательных комиссий Молдовы, Румынии, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и Литвы, которые находятся в Азербайджане для наблюдения за предстоящими 23 декабря муниципальными выборами,

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по медиа и связям с общественностью секретариата ЦИК, председатель ЦИК Азербайджана рассказал о роли взаимовыгодного сотрудничества между избирательными органами в совершенствовании избирательной практики и отметил, что эти отношения необходимы для развития избирательной системы в каждой стране.

Члены делегаций поблагодарили председателя ЦИК Мазахира Панахова за теплый прием.

Панахов проинформировал гостей о высоком уровне подготовки к выборам, предпринятых шагах по проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов и реализованных масштабных проектах.