Делегация во главе с главой Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания 22 декабря встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахиром Панаховым. Делегация находится с визитом в Азербайджане для наблюдения за муниципальными выборами, сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по медиа и связям с общественностью секретариата ЦИК.

Панахов выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между высшими избирательными структурами двух стран, отношения которых расширяются. Председатель ЦИК также подчеркнул, что отношения и обмен опытом между двумя структурами играют важную роль в развитии избирательной практики и избирательной системы.

Жвания выразила благодарность за теплый прием и сказал, что счастлива пребывать в Азербайджане и в Центральной избирательной комиссии.

Говоря о подготовке к муниципальным выборам, председатель ЦИК Азербайджана сказал, что созданы все условия для того, чтобы азербайджанские избиратели смогли прийти на избирательные участки и выразить свою волю.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Украины Олегом Диденко, который примет участие в наблюдении за муниципальными выборами в Азербайджане.

Глава ЦИК Азербайджана, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение встречей, состоявшейся накануне муниципальных выборов, и рассказал о связях между высшими избирательными структурами двух стран. Председатель комиссии подчеркнул, что возглавляемая им организация придает значение связям с высшими избирательными структурами различных стран.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Украины выразил благодарность за приглашение и искренний прием. Дидиенко отметил, что Центральная избирательная комиссия Украины свой первый визит в новом составе совершает именно в Азербайджан. Затем глава ЦИК Украины поинтересовался ходом последних подготовительных работ к муниципальным выборам. Отвечая на вопросы коллеги, Панахов подробно проинформировал о шагах по обеспечению на высоком уровне активного и пассивного избирательного права граждан страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между высшими избирательными структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.