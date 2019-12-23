Для наблюдателей на муниципальных выборах созданы все условия.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов сказал, что на всех избирательных участках для наблюдателей оборудованы специальные места. Также можно наблюдать за выборами через веб-камеры, не посещая избирательного участка.

"Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участков. Это позволяет наблюдать за выборами из любой точки мира. Данную практику впервые применил Азербайджан, и она обеспечивает проведение выборов в условиях полной прозрачности и демократии", - добавил Панахов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 избирательные участки открыты для голосования.

Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов этих структур.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.