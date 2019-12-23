https://news.day.az/politics/1187971.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на муниципальных выборах в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на муниципальных выборах в Азербайджане
23 декабря проходят очередные в истории современного независимого Азербайджана муниципальные выборы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли для голосования на избирательный участок номер 6, расположенный в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку.
Войдя в помещение для голосования, Президент Ильхам Алиев взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.
Затем проголосовали Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.
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