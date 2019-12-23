https://news.day.az/politics/1188015.html Назван самый активный избирательный округ на муниципальных выборах в Азербайджане
Назван самый активный избирательный округ на муниципальных выборах в Азербайджане
Самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане по состоянию на 10:00 зарегистрирована в 51-м Гусарском избирательном округе, и составила 13,93 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По информации на 10:00, самая низкая активность избирателей наблюдалась во втором Кяпязском (Гянджа) избирательном округе №40. Здесь активность составила 4,38 процента.
Отметим, что по информации на 10:00, активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане составила 8,51 процента.
Число проголосовавших составило 423 361 человек. Общее число избирателей - 4 972 356 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре