Глава Администрации Президента Азербайджана проголосовал на муниципальных выборах
Руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев проголосовал на муниципальных выборах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Нуриев проголосовал на 19-м избирательном участке второго Ясамальского избирательного округа.
Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.
Выборы проводятся по 118 избирательным округам.
Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.
За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.
В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.
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