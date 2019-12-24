Победоносная стратегия начинается с умения заглянуть в будущее. Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, государственного деятеля глобального масштаба, благодаря которому наша страна являет собой уникальный пример прогнозируемого, позитивного развития. И я рад и горд возможностью процитировать одно из прежних своих наблюдений, которое состоит в том, что все мы живем в замечательную пору расцвета политического таланта Ильхама Алиева.

Действительно, уходящий год вполне можно назвать важнейшим в новейшей истории нашего молодого государства. Ведь достаточно небольшой по размерам Азербайджан прочно закрепил за собой статус государства, играющего существенную роль в самых важных процессах, происходящих в мире. В конце ноября был запущен завершающий участок Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта "Южный газовый коридор". Таким образом, Азербайджан теперь никогда не потеряет своей значимости для газовой энергетической политики Евросоюза. Это история личного успеха и принципиальности Президента Ильхама Алиева, плоды которых Азербайджан будет извлекать десятилетиями.

И совершенно права и объективна президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила:"Транспортировка энергетических ресурсов Азербайджана в Европу через территорию Грузии свидетельствует о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев - один из самых успешных лидеров нашего времени". А как иначе оценивать плоды деятельности главы нашего государства, который уже превратился, по сути, в главного модератора всех важнейших экономических проектов регионального и даже мирового уровня?!

Озвучу совершенно фантастическую сумму. Инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 15 миллиардов долларов! Да, наша страна инвестирует колоссальные суммы в будущее. Они с лихвой окупятся, как экономически, так и политически. И о правильности стратегии умножения числа друзей нашего государства свидетельствует и то, что в нынешнем году Азербайджан был гостеприимным хозяином XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, в котором приняли участие представители 120 стран, включая королей, президентов и глав правительств.

Это - друзья Азербайджана, на поддержку которых наша страна может рассчитывать в ходе голосования по самым важнейшим вопросам. И показательно, что в итоговом документе Бакинского саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения была заявлена поддержка территориальной целостности Азербайджана и говорится об оккупации его территорий. То были очередные, видимые всем плоды грамотной, дальновидной и победоносной стратегии Президента Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана является уверенным в безупречности своих аргументов, знающим цену каждому сказанному слову политиком. "Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Валдайском форуме в Сочи. И обоснованность, справедливость этой позиции подтвердили политики и эксперты из самых разных стран мира. По сути, Президент Ильхам Алиев публично подверг интеллектуальной экзекуции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который специализируется на озвучивании провокационных речей, о последствиях которых он не в состоянии задуматься по причине отсутствия стратегического мышления.

В отличие от Армении, которая все глубже вязнет в болоте неразрешимых проблем, Азербайджан провозгласил курс на эволюционный, а не революционный путь развития. Президент Ильхам Алиев строит политически и экономически независимое государство, граждане которого являются главными бенефициарами того мощного рывка в своем развитии, что осуществила наша страна. И в этом смысле имеет смысл напомнить про указ Президента Азербайджана о повышении минимальной заработной платы, а также зарплат и довольствий целого ряда государственных служащих и бюджетников. Размер минимальной заработной платы был увеличен до 250 манатов. Это - самая высокая минимальная заработная плата среди стран Южного Кавказа и одна из самых высоких на всем пространстве бывшего СССР.

Кроме того, заработные платы учителей выросли в среднем на 20% и на 40% выросли ежемесячные должностные оклады сотрудников целого ряда бюджетных организаций, а также военнослужащих. Это и есть торжество социальной направленности политики Президента Ильхама Алиева. Убежден, что мы в следующем году увидим еще целый ряд аналогичных мер. Благо, у Азербайджана есть для этого все экономические возможности. Азербайджан твердо стоит на ногах, имеет мощный запас прочности. Достаточно напомнить, что наши стратегические валютные резервы превышают 50 миллиардов долларов.

Все это дает возможности для осуществления реформ, преобразований. И их успешность подчеркивают данные рейтинга "Индекс глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума в Давосе. Азербайджан в этом же рейтинге занял 58-е место, поднявшись на 11 ступеней за 2019 год. Все это - плоды победоносной стратегии Президента Ильхама Алиева, благодаря которой Азербайджан имеет на данный момент сильнейшую армию в регионе, которая способна выполнить все поставленные перед ней задачи. Благодаря ей же Азербайджан имеет блестящие отношения с США, ЕС, Россией, Китаем и всеми ведущими государствами мира, что крайне важно для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Я убежден, что Ильхам Алиев является тем государственным деятелем, благодаря умению стратегически мыслить которого Азербайджан вернет себе все оккупированные территории нашей страны. Ведь, как и все великие стратеги, он всегда смотрит вперед. Президент Ильхам Алиев прекрасно понимает, каким хотел бы видеть Азербайджан в будущем. Он очень грамотно следит за процессами, происходящими в мире, дабы вовремя успеть внести изменения в существующие планы, чтобы добиться еще большего успеха в реализации своих грандиозных целей. Он подобен шахматному гроссмейстеру, который всегда заглядывает на несколько ходов вперед, чтобы просчитать позицию, которую бы хотел создать для своих фигур на доске.

Сложность шахматной партии состоит в том, что каждый ход открывает широчайший спектр возможностей для маневра, которые крайне сложно просчитать. Но игра на геополитической доске сложнее многократно. Тем большее уважение вызывает умение Президента Ильхама Алиева просчитывать то, что, казалось бы, просчитать просто невозможно. Перед нами - реформатор, понимающий важность предоставления всесторонних возможностей молодым профессионалам.

Кадровая реформа Президента Ильхама Алиева - тому доказательство. Можно констатировать, что Президент Азербайджана является государственным деятелем новой формации. Он способен экстраполировать и грамотно интерпретировать все происходящие в нашем турбулентном мире события для принятия единственно верного решения, способного принести реальные позитивные плоды для Азербайджана в будущем. А сейчас...

А сейчас я хочу всего лишь поблагодарить Президента Азербайджана за все, что он уже сделал для нашего государства, для граждан республики. Поблагодарить и поздравить с Днем Рождения того, кто ежеминутно думает о том, как сделать Азербайджан еще сильнее, успешнее, а его граждан - богаче и счастливее. Мы горды тем, что живем в пору расцвета политического таланта Ильхама Алиева. Долгих Вам лет жизни, господин Президент!

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана