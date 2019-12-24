В ходе состоявшегося недавно в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ премьер-министру Армении Николу Пашиняну пришлось пережить немало неприятных минут. Думается, особенно дискомфортно ему было во время посещения главами государств выставки, посвященной началу Второй мировой войны.

Армянская пропаганда вообще не в ладах с темой войны против фашистской Германии, потому что националисты имеют "богатый" бэкграунд взаимодействия с нацистами, на который в последнее время им стали все чаще указывать. Сооружение в Ереване памятника кровавому Нжде было однозначно осуждено. Но если это армянам удалось представить в качестве внутреннего дела Армении, то памятная табличка тому же негодяю, но уже в российском Армавире вызвала много вопросов, а ее ликвидация стала большим ударом по армянскому агитпропу.

В отместку и в качестве контрудара по позиции Москвы армянская сторона приступила к наглой и открытой пропаганде армян-пособников нацистов и армян-террористов в России через подконтрольные диаспоре СМИ, а также путем обмана и подставы.

На днях в эфире информационно-развлекательной программы "Наше утро" телеканала ОТВ (Челябинская область) выступил так называемый ансамбль "национальной гусанской и ашугской песни" под названием "Ширак". Дети исполнили широкоизвестную в узких армянских кругах песню "Дашнак Дро".

Спеть песню "Цегакронуцюн Нжде" на сегодня не представляется возможным, так как вся Россия, все ее средства массовой информации уже в курсе случившегося в Армавире и официальной позиции российских властей относительно героизации коллаборационистов времен Второй мировой. О Дро, этом очередном кровавом "герое" армянского народа, в России пока знают мало, поэтому армяне развернули на просторах российского эфира и в СМИ пропагандистскую кампанию, прославляющую деяния, не побоимся этого слова, мерзавца.

Агитпроп не гнушается, как видим, использовать в этих целях и детей. Ведущие и зрители программы челябинского ТВ вряд ли в курсе, о ком пели для них в эфире под турецкие ритмы армянские детишки, у которых гордость, пардон, перла аж из ушей. Юные армяне пропели славу "герою", совершившему в начале прошлого века кровавый путь по турецким и азербайджанским землям, а перед началом Второй мировой поступившему на службу к гитлеровской Германии.

Для тех, кто не в курсе, поясним. Дро принял активное участие в создании батальонов Армянского легиона в составе Вермахта, будучи назначен командующим этого соединения. Армянские националисты вообще очень старались понравиться новым хозяевам. Так, армянские предприниматели участвовали в реализации отобранных у евреев драгоценностей, армянские "эксперты" помогали СД выявлять евреев, ради спасения порой выдававших себя за армян. Путем предоставления подобных услуг Дро и Нжде выторговали у нацистов право для армян именоваться "арийцами". Самое забавное, что этот статус как-то прилепился к ним и усердно пропагандируется по сей день, хотя куплен он был ценой трагедии еврейского народа.

Драмстамат Канаян был идеологом вербовки армян из диаспоры для войны против СССР и лично занимался этим вопросом. С диаспоры также собирались средства на антисоветскую деятельность. Генерал Дро взял на себя задачу формирования кадров боевых и разведывательных групп из армян диаспоры и пленных красноармейцев-армян с целью переброски их на Советский Кавказ, в Иран и Турцию со шпионскими, диверсионными и повстанческими задачами. В Крыму в Симферополе при участии генерала Дро была организована разведывательная школа.

В сентябре 1941 года дашнаки провели переговоры с главой РСХА Гейдрихом и с рейхсминистром "Восточных территорий" Розенбергом о сотрудничестве. Спустя год в декабре 1942 года в составе "Восточного министерства" при активном участии генерала Дро был создан Армянский национальный комитет. Через год в состав этого комитета вошел Гарегин Нжде.

Информации на эту тему в Интернете можно найти немало. Вообще, хотелось бы посоветовать российским ресурсам (тем, которыми еще не руководят этнические армяне), имея дело с армянской стороной, всегда проверять и перепроверять контент. Как не милы были армянские детишки, авторам программы на челябинском телевидении стоило обратить внимание на название песни "Дашнак Дро". Даже не зная, кто такой этот Дро, должно было насторожить слово "дашнак". "Дашнакцутюн" - это хорошо всем известная террористическая партия, на руках которой кровь, и прославление в российском эфире террориста, по нашим представлениям, недопустимо. Если же помножить этот факт на "подвиги" Драстамата Канаяна в годы Великой отечественной, то получается, что челябинские телевизионщики оказались против недавно принятой по инициативе России резолюции о недопустимости героизации нацизма и позиции российского руководства по данному вопросу.

Судя по всему, подобные провокации армянской стороны - это открытый вызов российским властям. С Нжде не получилось, на очереди Дро, и российским медиаресурсам надо быть настороже. Повторимся: тем СМИ, которые еще не перешли в подчинение этнических армян. К ресурсу Yandex, например, вопросов нет, так как его глава Тигран Худавердян твердо взял курс на реализацию указанной тенденции. На этом ресурсе, как бы назло российским властям, демонтировавшим мемориал Нжде, возносится хвала коллаборанту Дро. Российский читатель также ознакомлен Худавердяном с деяниями террориста Монте Мелконяна, отличавшегося особой жестокостью по отношению к азербайджанскому населению в годы карабахской войны.

К сожалению, армянскому народу его идеологи не оставили выбора. Ему не из кого выбирать. Благодаря националистической пропаганде, армянам в качестве героев предложены либо мифические цари, либо убийцы азербайджанских детей и пособники нацистов. Фактически ни один из этих "героев" ничего не сделал для армянского народа, а степень "героизма" определялась количеством пролитой ими невинной крови.

Российским СМИ стоит быть начеку, чтобы не оказаться участниками этой грязной игры.

Зульфугар Ибрагимов