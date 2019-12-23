Спикер парламента Азербайджана проголосовал муниципальных выборах
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов принял участие в муниципальных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Асадов проголосовал на 22 избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.
Напомним, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.
С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.
Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.
Выборы проводятся по 118 избирательным округам.
Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.
За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.
В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.
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