https://news.day.az/politics/1188061.html Назван самый активный избирательный округ на муниципальных выборах в Азербайджане на 12:00
Назван самый активный избирательный округ на муниципальных выборах в Азербайджане на 12:00
Самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане по информации на 12:00 зарегистрирована во втором Шарурском избирательном округе, и составила 27,60 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Самая низкая активность избирателей на 12:00 наблюдалась в 47-м Мингячевирском избирательном округе. Здесь активность составила 13,01 процента.
Отметим, что по информации на 12:00, из 4 972 356 избирателей в голосовании приняли участие 898 542 (18,07%) избирателей.
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