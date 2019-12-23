https://news.day.az/politics/1188100.html Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу встретились в Тбилиси
Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу встретились в Тбилиси
В Тбилиси прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, передает Day.Az.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Стороны также рассмотрели крупномасштабные проекты, реализуемые при совместном участии Азербайджана, Грузии и Турции, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества и иных вопросах, представляющих взаимный интерес.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре