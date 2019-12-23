На проходящих муниципальных выборах впервые считываются данные удостоверений личности нового поколения, в данной связи сделано все, чтобы не допустить возможных недочетов.

Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, пока никаких жалоб по применению новых удостоверений личности не было.

Панахов добавил, что была осуществлена подготовка избирательных участков к проведению выборов на самом высоком уровне.

Глава ЦИК подчеркнул, что на муниципальных выборах созданы все условия для волеизъявления граждан Азербайджана в соответствии с Конституцией.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 политических партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.