https://news.day.az/politics/1188121.html Президент Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам по итогам года - ФОТО
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам по итогам года - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал интервью местным журналистам по итогам года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Интервью будет транслироваться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре