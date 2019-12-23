Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал интервью местным журналистам по итогам года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Интервью будет транслироваться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении.

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