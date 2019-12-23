https://news.day.az/politics/1188129.html Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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