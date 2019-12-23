В ходе Восьмой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии особое внимание было уделено обсуждению совместных региональных транспортно-энергетических проектов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны подчеркнули важность реализации проекта Транскаспийского трубопровода и роль Азербайджана, Грузии и Турции в транспортировке энергоносителей из Каспийского региона в Европу и в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Кроме того, особый акцент был сделан на уже реализованных энергетических проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.

В то же время министры подтвердили свою готовность продолжать координировать реализацию "Южного газового коридора". Была также подчеркнута важность завершения второго этапа проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был открыт 30 ноября в Турции.

"Реализация данного проекта способствует формированию новой реальности в европейской архитектуре энергетической безопасности. Учитывая стратегическое расположение и транспортный потенциал Азербайджана, Грузии и Турции, мы придаем большое значение углублению сотрудничества для бесперебойной работы транспортного коридора Европа - Азия. В этой связи мы выражаем нашу готовность продолжать тесное сотрудничество, дабы обеспечить наиболее привлекательные условия и продемонстрировать наш транзитный потенциал на международном уровне", - отметил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Комментируя проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Залкалиани отметил, что она значительно сократила грузопотоки и стала конкурентоспособным маршрутом, связывающим Европу и Азию.