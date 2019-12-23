Обнародован полный текст заявления, принятого по итогам 8-ой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции - Эльмар Мамедъяров, Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу.

В заявлении сказано, что по приглашению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, 23 декабря 2019 года в городе Тбилиси, при участии министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу проведена 8-ая встреча глав МИД трех стран.

Министры подчеркнули обязательства Трабзонской декларации, Батумского совместного коммюнике, Гянджинской, Карской, Тбилисской, Бакинской и Стамбульской деклараций, принятых по итогам прежних трехсторонних встреч, как важную платформу для политического диалога и для реализации специфических трехсторонних проектов.

Выражена удовлетворенность растущими двусторонним и трехсторонним сотрудничеством, и еще раз было подчеркнуто, что стороны привержены расширению сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедских отношениях, взаимном уважении и доверии.

Главы МИД в очередной раз выразили решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ всех трех стран.

В этом смысле подчеркнуто, что региональные конфликты наносят удар по миру, безопасности, стабильности и экономическому развитию, статус-кво неприемлем и является непродолжительным, а также требует скорейшего урегулирования мирным путем.

Стороны в очередной раз подчеркнули значимость мирного урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвали - Северной Осетии Грузии, а также в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, в соответствии с принципами и нормами международного права, в частности на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, а также соответствующих резолюций и постановлений ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Стороны также отметили необходимость безопасного возвращения в свои края беженцев и вынужденных переселенцев.

Главы МИД еще раз отметили значимость трехстороннего сотрудничества в оборонной сфере, как подчеркивается в Меморандуме о взаимопонимании от 2018 года, подчеркнули необходимость сотрудничества, трехсторонних учений в области оборонной промышленности, а также встреч на высоком уровне. В данной связи стороны приветствовали трехстороннюю встречу министров обороны 12 июня 2019 в городе Габала.

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