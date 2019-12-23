Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в связи с реорганизацией в форме слияния публичного юридического лица - Центра талассемии при министерстве здравоохранения и Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова, при публичном юридическом лице "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) учреждается Национальный центр гематологии и трансфузиологии со статусом публичного юридического лица.

Определено, что руководство и контроль над деятельностью Центра будет осуществляться Наблюдательным советом, состоящим из трех членов.

Оперативное руководство Центром будет осуществляться исполнительным директором.

Осуществление нижеследующих полномочий учредителя поручается:

Президенту Азербайджана:

- Реорганизация и упразднение центра;

- Создание органов управления Центром.

Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию:

- Назначение и освобождение от должности председателя и других членов Наблюдательного совета.

Объединению TƏBİB:

- Решать другие вопросы, относящиеся к полномочиям учредителя публичного юридического лица в соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", кроме указанных выше.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

TƏBİB поручается:

- по истечению одного месяца утвердить устав, структуру, численность сотрудников и их заработную плату (в том числе надбавки к зарплате, премии и другие выплаты);

- по истечению трех дней с даты утверждения устава Центра обратиться в министерство экономики Азербайджана в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц";

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

До регистрации Центра публичное юридическое лицо Центр талассемии при министерстве здравоохранения и Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова продолжат свою деятельность.