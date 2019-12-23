Муниципальные выборы являются важным событием в политической жизни страны, поэтому полагаю, что сфера ответственности муниципалитетов, их деятельности должна быть расширена.Такое мнение высказал Trend известный азербайджанский эксперт, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

Политолог отметил, что муниципалитеты занимают важное место в системе законодательного управления в Азербайджане.

"В Азербайджане находится группа зарубежных наблюдателей, которые выскажутся по итогам этих выборов.

На сегодняшний день серьезных нарушений отмечено не было. Выборы проходят в соответствии с избирательным кодексом. Люди, которые приходят в избирательные участки, голосуют за тех, на кого они возлагают надежды, и надеюсь, что эти надежды оправдаются", - отметил Садыхов.

Далее он отметил, что муниципалитеты играют важную роль в политической жизни многих ведущих зарубежных стран.

"Я думаю, что если муниципалитетам дать дополнительные права, наделить их какими-то широкими полномочиями, а также сделать ответственными за определенные сферы социально-экономической жизни, они могут и вправе решать важные вопросы, которые беспокоят рядового гражданина Азербайджана", - сказал он.

По словам Фикрета Садыхова, роль муниципалитетов со временем возрастет.

"Это тот самый важный фактор, который интересует нашего сегодняшнего избирателя, гражданина Азербайджана. Я думаю, что они в дальнейшем будут играть очень серьезную роль и в политической, и в экономической жизни Азербайджана", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы.

С 08:00 избирательные участки открыты для голосования избирателей. Выборы завершатся в 19:00.

В этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование проходит на 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря в Азербайджане объявлено нерабочим днем.