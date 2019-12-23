Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон об утверждении Протокола "О внесении изменений в "Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном", подписанное второго октября 2009 года".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Протокол "О внесении изменений в "Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном" подписан 14 октября 2019 года в Баку.