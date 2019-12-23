https://news.day.az/politics/1188182.html Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном
Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон об утверждении Протокола "О внесении изменений в "Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном", подписанное второго октября 2009 года".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Протокол "О внесении изменений в "Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном" подписан 14 октября 2019 года в Баку.
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