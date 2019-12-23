https://news.day.az/politics/1188185.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере спектакля "Клятва" - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере спектакля "Клятва" - ФОТО
Состоялась премьера спектакля "Клятва", поставленного при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, театром "ƏSA" по мотивам произведения Жана Батиста Мольера "Скупой".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в премьере, которая прошла в Азербайджанском государственном академическом национальном драматического театре приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре