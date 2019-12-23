Состоялась премьера спектакля "Клятва", поставленного при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, театром "ƏSA" по мотивам произведения Жана Батиста Мольера "Скупой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в премьере, которая прошла в Азербайджанском государственном академическом национальном драматического театре приняла участие Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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