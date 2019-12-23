https://news.day.az/politics/1188188.html Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане - ФОТО
Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане - ФОТО
Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ наблюдали за ходов муниципальных выборов в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Организацию, они в качестве местных наблюдателей наблюдали за организацией и проведением голосований примерно на 30 избирательных участках.
На наблюдаемых участках не было зарегистрировано каких-либо нарушений.
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