Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ наблюдали за ходов муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Организацию, они в качестве местных наблюдателей наблюдали за организацией и проведением голосований примерно на 30 избирательных участках.

На наблюдаемых участках не было зарегистрировано каких-либо нарушений.