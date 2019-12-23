ЦИК Азербайджана начал проверку видеозаписей с муниципальных выборов в Азербайджане
Начата проверка по поводу видеозаписей, распространенных в соцсетях, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов
Он подчеркнул, что если возникла какая-нибудь неприглядная ситуация, то необходимо обратиться в окружную избирательную комиссию.
"Никто не имеет права вмешиваться в избирательный процесс. В связи с нежелательной ситуацией необходимо в первую очередь обращаться в окружную избирательную комиссию. Если решение комиссии не удовлетворит заявителей, они могут обратиться в ЦИК. Все инциденты будут тщательно расследованы согласно Избирательному кодексу", - сказал Мазахир Панахов.
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