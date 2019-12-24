Сегодня, 24 декабря, день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - одного из самых ярких и харизматичных современных политиков, человека, чьи программы и инициативы коренным образом изменили и судьбу страны, и политический расклад всего региона. Ильхам Алиев - лидер, под руководством которого в нашей стране реализуются масштабные проекты и по-настоящему глубокие преобразования практически во всех сферах жизни общества.



Безусловно, подробного анализа здесь достойно каждое направление: и экономические преобразования, и социальные инициативы, и успехи военного строительства, и дипломатические победы, и реализация мегапроектов уровня "Южного газового коридора". Но все же, возможно, самым точным методом их оценки считается макроэкономическая статистика. Президент Азербайджана, в ходе встречи с чиновниками, недавно назначенными на высокие посты в исполнительной власти, отметил: "Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за 15 лет - в 2003-2018 годах наша экономика выросла более чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе".



Эти цифры говорят сами за себя. Но все же они лишь относительно позволяют представить себе весь масштаб экономических и социальных перемен в Азербайджане за последние годы. Под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране осуществлена настоящая "инфраструктурная революция". В Азербайджане за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Уже действует новый торговый порт с паромной переправой, и через Азербайджан в Европу проследовал контейнерный поезд из Китая. Коренной модернизации подверглось то, что еще с советских лет называлось "электрохозяйством". По коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занял второе место в мире.



Понятно: фундамент нынешнего "взлета" Азербайджана заложила нефть. Только не нефть сама по себе, а успешно реализованная "нефтегазовая" стратегия, осуществить которую Азербайджану удалось в условиях "тлеющего" конфликта, сильнейшего внешнего давления, перманентных попыток "раскачать ситуацию" в стране.



Сегодня в Азербайджане реализуют новые проекты в своей "нефтяной" сфере. Новые скважины должны быть пробурены на легендарных Нефтяных Камнях - уникальном городе на сваях, отметившем 7 ноября свое 70-летие. Успешно продвигается реализация проектов на других нефтеносных структурах. Глубокую модернизацию проходят азербайджанские НПЗ. И главное, Азербайджан на пороге "газового бума": на финишную прямую вышел проект "Южного газового коридора", а это крупнейший в Европе инфраструктурный проект.



"В крайне сложной геополитической обстановке были сданы в эксплуатацию нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Уже действует такой исторический проект, как TANAP, а до завершения реализации Южного газового коридора остается, можно сказать, год. Иншаллах, мы успешно завершим и этот проект", - так подвел итоги этого этапа нефтегазовой стратегии Азербайджана сам Президент Ильхам Алиев.



Добавим от себя: речь идет не только о физической возможности доставить азербайджанскую нефть ее потенциальным потребителям. "Трубопроводная стратегия" Азербайджана создала основы для независимого экспорта углеводородов, укрепила региональное партнерство Азербайджана с Грузией и Турцией, создала прочный экономический базис для отношений нашей страны с государствами Европы и всем Евросоюзом в целом.



Но самое главное, этой самой нефтью и нефтедолларами надо было еще умело распорядиться. Чтобы не получить на выходе ни Нигерию, крупнейшего производителя нефти на Африканском континенте, которая обогнала Индию по числу людей, живущих в крайней бедности, ни Венесуэлу с первым местом в мире по запасам нефти, с одной стороны, и "голодными бунтами", с другой. Создать "подушку безопасности", сделать так, чтобы экономику страны не лихорадило от малейшего изменения цен на нефть, которые могут выписывать самые замысловатые "коленца".



И вот новые цифры. Только за 9 месяцев 2019 года рост в ненефтяном секторе уже составил 3%. На завидных 15% подросла ненефтяная промышленность. Сельское хозяйство за тот же период - на солидные 7%.



Несомненные успехи азербайджанских реформ отмечают и международные эксперты. Согласно отчету Doing Business, Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде. В последнем отчете наша страна вошла в топ-20 реформаторских стран. Азербайджан занимает 18 место в мире по борьбе с организованной преступностью из 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30 месте. В сфере защиты прав собственности - на 37 месте. А по долгосрочной стратегии правительства Азербайджан занял более чем солидное 10 место в мировом масштабе.



Азербайджан сегодня занимает 11 место по индексу эффективности железнодорожного транспорта, опередив такие страны, как США, Германия, Эстония, Норвегия и Швеция. По эффективности воздушного транспорта наша страна находится на 12 месте.



Наконец, в 2019 году в Азербайджане был реализован масштабный пакет социальных реформ. В результате повышения пенсий, зарплат, пособий и других выплат в общей сложности улучшилось материальное положение более чем 4 миллионов человек (при населении Азербайджана в 10 миллионов). Азербайджан занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии вышел на третье место. Эта программа потребовала финансирования в миллиарды манатов. Но при этом инфляция в Азербайджане составила чуть больше 2 процентов - минимум, отвечающий самым строгим мировым стандартам и требованиям. И явное свидетельство, что, во-первых, эти самые выплаты, пенсии и пособия не "съест" инфляция, а во-вторых, и "в-главных", этот самый социальный пакет реформ был рассчитан с ювелирной точностью. И это еще и ответ на вопрос, чем социальные реформы Ильхама Алиева отличаются от популизма, примеров которого в современном мире предостаточно.



Серьезный вклад в дальнейшее развитие социальной сферы вносит надежная соратница главы государства, Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Благодаря ее разносторонней деятельности удалось придать дополнительную динамику развитию страны буквально по всем направлениям. Ускорилось решение всего спектра социальных проблем, развиваются сферы образования, здравоохранения, культуры и многие другие, население все больше ощущает заботу государства. Блестящим образцом дипломатии стал первый официальный визит Мехрибан Алиевой в ранге Первого вице-президента Азербайджана в Россию - с насыщенными переговорами, обсуждением множества вопросов, представляющих взаимный интерес.



Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане дан старт следующему этапу реформ - первым шагом к ним стали масштабные перемены в президентской команде, а также другие назначения, которые уже успели назвать "кадровой революцией". Ее главное содержание очертил сам Президент: "Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы?" Это только начало нового этапа реформ, и уже нет сомнений, что они тоже будут глубокими и точечными. И не обернутся для страны этаким "шоком без терапии".



Без сомнения, особого и весьма обстоятельного разговора достойны успехи азербайджанской "большой дипломатии", одержанные под руководством Президента Ильхама Алиева, которые сегодня отмечают не только в Азербайджане: их сквозь зубы признают политики, журналисты и эксперты в Армении, где все никак не могут отойти от шока, когда 120 стран в ходе состоявшегося в Баку саммита Движения Неприсоединения осуждают армянскую агрессию и оккупацию Нагорного Карабаха. Еще один шок - блестящее (иначе не скажешь!) выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме, где глава государства разнес в пух и прах армянского премьера Пашиняна с его дешевой демагогией. Еще раньше - региональное турне Дональда Туска, главы Еврокомиссии, который и в Ереване, и в Баку озвучил такие заявления, которые не оставили сомнений: Европейский союз считает куда более ценным и близким партнером Азербайджан, чем Армению. Рост до 100 миллионов долларов объема военной помощи Азербайджану со стороны США многие эксперты тоже расценили как ясный политический месседж и сигнал о приоритетах Вашингтона. Где уже отказываются от прежнего "строгого нейтралитета". И за каждой такой победой, за каждым успехом - продуманные ходы, кропотливая подготовка, умело подведенный экономический базиc.



Тем более заметны успехи Азербайджана в такой деликатной сфере, как военное строительство. Армия не любит излишней шумихи, но новые образцы оружия, регулярные учения, в том числе совместные, с привлечением большого количества личного состава и техники, с боевыми стрельбами - все это заслужило весьма высокую оценку экспертов.



И, возможно, здесь есть еще одна сторона вопроса. Мы слишком многое привыкли считать обыденностью. И уже не замечаем, что Баку сегодня - один из самых безопасных городов. Что, в отличие от других регионов "локальных конфликтов", Азербайджан не сталкивается с чем-то вроде "проволочной агрессии" или "ползучей оккупации". Что наша страна может позволить себе такую роскошь, как безопасность - попытки "проверить на прочность" передний край азербайджанской обороны не заканчиваются для армянских агрессоров ничем хорошим. Что нашей стране никто из посредников и мировых лидеров даже не пытается навязать тяжелых и унизительных условий или вынудить пойти на уступки авансом. Что действует ASAN, ABAD и DOST. Что на полках супермаркетов все больше продукции азербайджанского агросектора. И самое главное, что за эти 16 лет преобразований, осуществленных под руководством Президента Ильхама Алиева, страна действительно преобразилась. Изменилось все: и экономика, и политика, и социальная сфера, и дипломатический авторитет, и военный потенциал.



А такие успехи не падают с неба, и не выигрываются в лотерею. За каждым таким шагом - продуманные ходы, четкая стратегия. Причем все это претворяется в жизнь в уже знакомом стиле Президента Азербайджана - в четкой координации, жесткой "увязке" одного с другим, с продуманной подготовкой и учетом множества рисков. И самое главное, речь не идет о громких кампаниях, рассчитанных на внешние эффекты и бурные аплодисменты - в Азербайджане действительно реализуется продуманная стратегия развития страны. Та, к которой полностью применимо известное изречение, согласно которому, политик думает о следующих выборах, а государственный деятель - о следующем поколении. Программа реформ, которая реализуется сегодня в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, сочетает в себе и нацеленность на будущее, и конкретные, осязаемые результаты, которые можно увидеть уже сегодня. И, наверное, именно так должно выглядеть настоящее лидерство в XXI веке, в переменчивом мире, с его все новыми вызовами и новыми задачами.



Коллектив медиа-компании Day.Az присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес главы нашего государства со всего мира.





Нурани,

специально для Day.Az

