Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает Day.Az.



В публикации говорится: "Искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения! Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта - достойный пример для каждого из нас. В этот знаменательный день желаю нашему Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!"