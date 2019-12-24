24 декабря в Хазарском районе Баку состоялось открытие второго центра DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения, находящегося в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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