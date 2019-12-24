24 декабря состоялась церемония предоставления квартир семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в здании, построенном в Низаминском районе Баку, а также автомобилей для инвалидов Карабахской войны и приравненных к ним лицам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

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