https://news.day.az/politics/1188427.html Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Швейцарии
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Швейцарии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Швейцарии Симонетте Соммаруге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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