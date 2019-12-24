https://news.day.az/politics/1188453.html Региональный президент BP поздравил Президента Ильхама Алиева
Региональный президент BP поздравил Президента Ильхама Алиева
Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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