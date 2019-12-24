К концу 2019 года валютные резервы Азербайджана выросли до 50 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"В этом году показатели в экономической сфере хорошие. Вы знаете, что после резкого падения цен на нефть наша национальная валюта также подверглась девальвации, и экономическая активность снизилась. Конечно, для нас это было неожиданным. Представьте, если стоимость вашего основного источника дохода дешевеет в четыре раза, то, конечно, это может очень негативно повлиять на экономику. Однако, несмотря на это, мы не сократили ни один социальный проект. Выполнили все социальные обязательства. Конечно, мы были вынуждены предпринять очень серьезные шаги в экономической сфере. Однако считаю, что после стабилизации первые проявления развития дали о себе знать в прошлом году. А в этом году развитие уже стало более широкомасштабным, о чем свидетельствуют все экономические параметры. Общий экономический рост превышает 2 процента, и, возможно, это не очень большая цифра. Но причина этого в том, что добыча нефти несколько снизилась. Объем нефти играет важную роль в нашем валовом внутреннем продукте. Однако наша ненефтяная экономика выросла примерно на 3,5 процента. Считаю, что это неплохой результат, однако рост должен быть и будет больше", - сказал глава государства.

По его словам, отрадно, что рост в ненефтяной промышленности составляет примерно 14 процентов.

"Это говорит о том, что наши планы по развитию ненефтяной промышленности уже исчисляются реальными цифрами. Как вам известно, в последние годы вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство, реализуется большой пакет реформ, и рост здесь превышает 7 процентов. Другие экономические показатели тоже положительные. За 11 месяцев инфляция составила примерно 2,6 процента. Вырос внешнеторговый оборот. Наш ненефтяной экспорт увеличился примерно на 14-15 процентов, несмотря на то, что растет и внутреннее потребление. Причина того, что наш ненефтяной экспорт не растет более крупными цифрами, заключается в том, что население увеличивается, повышается внутреннее потребление, и, таким образом, объем товаров, предлагаемых для экспорта, не особо увеличивается. Но, несмотря на это, ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что внешний долг страны снизился, составляет 17 процентов от валового внутреннего продукта, и это 9-й показатель в мире.

"Уже утвержден бюджет следующего года, и в нем предусмотрены средства для обслуживания внешнего долга. Таким образом, как минимум в конце будущего года государственный внешний долг составит 16 процентов. Я поставил перед правительством задачу за короткий срок снизить внешний долг примерно до 10-12 процентов от валового внутреннего продукта, и это вполне возможно. Должен отметить еще один фактор: наши валютные резервы в 5 раз превышают наш государственный внешний долг. Это, могу сказать, редкий результат в мировой практике. По объему валютных резервов на душу населения мы занимаем первое место в СНГ. В этом году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов. Это говорит о том, что мы очень экономно тратим доходы - только на социальные проекты и проекты стратегического значения", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в целом же к концу года валютные резервы Азербайджана выросли до 50 миллиардов долларов.

"А это - рекордный показатель. Конечно, это очень большое достижение в экономической сфере, в то же время это полностью обеспечивает нашу экономическую независимость. Экономическая независимость - основное условие политической независимости. Мы сейчас не зависим от кредитов. Правда, увеличивается число желающих дать нам кредит. Ведущие международные финансовые структуры делают нам многочисленные предложения. Однако мое мнение заключается в том, что мы можем брать кредиты только на важные проекты в технологической сфере. Зачем нам брать кредит из-за рубежа на прокладку какой-нибудь дороги или на какое-либо строительство. У нас есть свои средства. Для нас могут представлять интерес только кредиты, связанные с экспортом технологий. Поэтому в целом 2019 год был успешным в экономической сфере, и должен отметить, что проводимые реформы, в том числе реформы в области прозрачности, принесли нам дополнительный доход. Таким образом, налоговые и таможенные органы в этом году перечислили в казну сверх плана 1 миллиард манатов. То есть, благодаря исключительно прозрачности, точности, правильной отчетности и реформам, проводимым в этой сфере, в сфере администрирования, мы получили один миллиард дополнительных доходов. Эти средства мы, конечно же, направили на социальные проекты", - сказал глава государства.