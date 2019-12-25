Зиц-председатель "Национального совета" Джамиль Гасанлы, как всегда, коррелируя свою позицию, постарался прокомментировать интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что, глава государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал 2019 год в целом успешным для нашей страны. Он отметил, что все задачи, поставленные в начале года, нашли отражение в жизни.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил достигнутые в нынешнем году экономические показатели, осуществленные реформы, работу, проделанную в связи с социальной защитой населения. Подчеркнув важность параллельного проведения экономических реформ и социальной защиты, Президент напомнил о решении вопроса проблемных кредитов, значительном повышении заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий студентов, предоставлении вынужденным переселенцам, семьям шехидов, ветеранам войны, инвалидам домов.

В интервью, в котором был также затронут вопрос реформ, прокомментированы систематические шаги, предпринимаемые в данном направлении, говорилось о позитивных результатах кадровых и структурных реформ. Глава государства также поделился мнением о поведении оппозиции, очередных парламентских выборах и других актуальных вопросах, связанных с общественно-политической жизнью страны.

"Как известно, Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что мы уже завершили обсуждения с несколькими странами в двустороннем формате, считаю, что время еще не настало. Причина этого заключается в том, что основную часть нашего экспорта все еще составляет нефтегазовая продукция, и для экспорта этой продукции нет необходимости быть членом Всемирной торговой организации. С другой стороны, нашей главной задачей является развитие ненефтяного сектора, рост местного производства, и в таком случае мы должны защищать и свой внутренний рынок. Если мы сейчас вступим во Всемирную торговую организацию, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторах, могут столкнуться с большими проблемами. Возможно, в Азербайджан поступит большой объем некачественной импортной продукции с целью захвата нашего рынка, и таким образом будет нанесен большой ущерб местному производству. Должен также отметить, что в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации также переживается кризис. Как известно, Соединенные Штаты Америки пересматривают свое членство в этой организации. Можно сказать, что между некоторыми странами - странами-членами организации и странами-союзниками - происходят торговые войны, и они ширятся. В таком случае, конечно же, наш осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован. Поэтому в этом соглашении вопросы, связанные с торговлей, не удовлетворяют нас, и мы высказали свое мнение противоположной стороне. Надеемся, что они с пониманием отнесутся к этому.", - отметил глава государства.

Далее он заявил: "Другой важный вопрос связан с энергетическим сектором. Здесь также, несмотря на наше успешное сотрудничество с Европейским Союзом в энергетической сфере и реализацию совместных проектов, один из вопросов, предложенных в соглашении, - я хочу, чтобы общественность знала и об этом, - связан с ценой на энергоносители. Предлагается пункт о том, чтобы в Азербайджане внутренние цены на природный газ были равны его экспортной цене. Что это означает в реальности, понять не так уж и трудно. В настоящее время примерно 85 процентов азербайджанских потребителей покупают природный газ по очень дешевой цене, то есть, на основе предоставляемой государством субсидии, цена составляет 100 манатов за тысячу кубометров. А экспортная цена в несколько раз выше. Если мы будем продавать наш природный газ по внутренним ценам, то нанесем очень большой урон нашей экономике. Потому что в таком случае экспортная цена должна составлять 58 долларов. А сегодня на мировых рынках, в том числе европейских рынках, внутренняя цена, то есть, цена, выплачиваемая потребителями, составляет примерно 300, 400, 500 долларов. Это составит примерно 1000 манатов. В таком случае мы должны будем как минимум в десять раз поднять внутренние цены. Тогда граждане Азербайджана будут платить за природный газ не 100 манатов, а 500 или же 700 манатов, а это абсолютно невозможно. Или же мы с большими трудностями и прилагая большие усилия, вложив крупные инвестиции и, можно сказать, завершив Южный газовый коридор, должны будем поставлять свой газ на зарубежные рынки за 58 долларов. Это совершенно неприемлемо, и я удивляюсь, почему наши партнеры не могут согласиться с этой простой логикой, этими расчетами. Поэтому эти два основных вопроса остаются несогласованными, и наша позиция однозначна.".

... Оставаясь верным своему амплуа престарелого пикейного жилета, тотальный неудачник политики и неустанный автор простодушных коллабораций Джамиль Гасанлы решил оппонировать Президенту Ильхаму Алиеву.

В своем мини-опусе, опубликованном в фейсбучном профиле, Джамиль Гасанлы утверждает, что якобы решение властей страны о неприсоединении к ВТО "пагубное и чревато многочисленными проблемами для страны".

Так вот, хочу довести до сведения горе-историка, точнее, архивариуса и одновременно зиц-председателя "Нацсовета" Д.Гасанлы, что нынешняя ситуация в экономике Азербайджана, а также те инициативы, которые сейчас выдвигает азербайджанское правительство по развитию реального ненефтяного сектора, связаны, в первую очередь, со снабжением отечественного внутреннего, в частности, потребительского рынка продукцией. Именно поэтому на сегодняшний день к вопросу вступления страны в ВТО нужно относиться с осторожностью.

В случае вступления в ВТО Азербайджан столкнется с очень сложной конкурентной средой, что неминуемо приведет к существенному усложнению конкурентной борьбы для азербайджанских товаропроизводителей.

До вступления в ВТО внутренние производители, в частности, в сегменте сельского хозяйства должны серьезно окрепнуть, и поэтому вопрос вряд ли найдет решение и в будущем году.

Если концептуально подойти к этому вопросу, то можно выделить существенное преимущество от вступления нашей страны в эту организацию, но речь идет о дальней перспективе. И поэтому пока говорить о вступлении преждевременно.

Например, после вступления Азербайджана в ВТО, экономика страны станет более экспортноориентированной. Но проблемы, связанные с развитием реального ненефтяного сектора, это не только экспорт, а в первую очередь, по большинству товарных групп нам нужно добиться импортозамещения. Если рассматривать данный сегмент, то вступление в ВТО повысит конкурентоспособность внутренних производителей. Соответственно, для всеобъемлющей и широкой адаптации отечественные товаропроизводители вынуждены будут развивать производство на более высококачественном уровне. Это, конечно же, плюс. Но с другой стороны, сроки вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) могут быть рассмотрены только по итогам результатов проводимых в стране экономических реформ.

После того, как процесс диверсификации ненефтяного сектора Азербайджана даст свои результаты и приоритетные отрасли экономики продемонстрируют стабильный рост, вопрос о конкретных временных рамках для вступления в ВТО может быть рассмотрен.

А что предлагает Д.Гасанлы, критикуя власти страны в нежелании интенсифицировать переговоры о вступлении в ВТО?

По его словам, наша страна давно должна была превратиться в одно из самых развитых государств мира, опередить Францию и Южную Корею, завалить европейские, а потом и мировые рынки мегакачественной продукцией, выйти на тропы торговых войн с Китаем и США, и наконец, превратиться в очередного быстрорастущего экономического или промышленного "тигра".

Парадоксальные, точнее, абсурдные мысли Д.Гасанлы, коим место в юннатском сочинении на тему "Почему я не так провел лето?", далее уводят его в дебри геоэкономики, где архивариус-политик сетует, что, оказывается, за годы независимости промышленный сектор экономики не развивался, а ненефтяной сектор - и вовсе находится в регрессе.

Знает ли Д.Гасанлы, что в целом ряде постсоветских стран, вступивших в ВТО и заключивших с Евросоюзом соответствующие соглашения, до сих пор нет абсолютно никаких серьезных инвестиций в реальный сектор экономики: инвестиции носили и носят фрагментарный характер, они выборочные и направлены в те сферы, которые нужны исключительно ВТО и ЕС.

Страны Прибалтики, не удовлетворившись заключением ассоциативных соглашений, вступили в ЕС и ВТО и тут же столкнулись с серьезными проблемами в реальном секторе своих экономик. В Эстонии, Латвии и Литве фермеры фактически свернули всю свою деятельность и довольствуются субсидиями от Евросоюза за отказ от развития сельского хозяйства в своих странах.

С неменьшими проблемами столкнулись и Украина с Грузией, где целые сферы экономики выпадают из поля зрения как национального правительства, так и иностранных инвесторов. Во всех этих странах, которые заключили ассоциативные соглашения или же вступили в ЕС и ВТО, но не являются частью Западной Европы, наблюдается серьезный структурный дисбаланс в развитии экономик. Особенно плачевная ситуация сложилась в промышленном производстве, сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли.

Так стоит ли с учетом всего вышеперечисленного Азербайджану, который старается диверсифицировать свою национальную экономику, развивать ненефтяной сектор и сельское хозяйство, форсировать вступление в ВТО?

Не думаю.

Надо понимать, что если ускоренно и на тех основаниях, что предлагает Европейский союз, Азербайджан вступит в ВТО, то уже сейчас можно спрогнозировать, какие тяжелые и негативные последствия повлечет этот шаг для ненефтяного сектора и сельского хозяйства.

Открыв границы для сельхозпродукции из Европы, Азии и Америки, наша страна может не только потерять существенную экспортную составляющую своей экономики, но даже на внутреннем потребительском рынке местная продукция будет уступать некачественной, но дешевой импортной.

В этих условиях политика импортозамещения и развития ненефтяного сектора, о чем так много говорится в стране и вокруг чего развиваются достаточно крупные проекты, в итоге может быть поставлена под сомнение.

Теперь для Д.Гасанлы понятно, что позиция азербайджанского правительства в вопросе вступления в ВТО является адекватной и продуманной?!

Понимаю, что вопли главы "Нацсовета" небеспричинны и скорее всего, он получил соответствующее "ценное указание" от своих благодетелей насчет эскапад по поводу "необходимости" форсирования вхождения странны в ВТО.

Что для экономики страны сегодня не является приоритетом.

Азербайджану нужны европейские технологии, но горький опыт некоторых постсоветских стран доказывает, что соглашение с Евросоюзом или вступление в ВТО абсолютно не гарантируют инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Как в ближнесрочной, так и в более далекой перспективе для Азербайджана, с точки зрения целесообразного экономического сотрудничества с Европой, ключевым и основополагающим направлением является партнерство в энергетической сфере.

В этом вопросе Азербайджан Европейскому союзу крайне нужен, причем без каких-либо ассоциативных соглашений и членства в ВТО. Сотрудничество в энергоотрасли обеими сторонами успешно реализуется, Азербайджан долгие годы поставляет энергоресурсы, нефть, а в будущем начнет поставлять и газ. Тут ЕС никаких требований к Азербайджану не выдвигает. Это связано с критической зависимостью Европы от импорта нефти и газа.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az