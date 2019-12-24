Всесторонние успехи Азербайджана — логический итог работы последних 15 лет
Стратегический курс Президента Азербайджана Ильхама Алиева рассчитан на долгосрочную диверсификацию национальной экономики.
Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, передает Day.Az.
Он сообщил, что в последнее время осуществляются эффективные реформы, нацеленные на обеспечение устойчивости развития экономики, в том числе на создание новых производств и возможностей экспорта ненефтяной продукции.
"Преодолев ряд затруднений Азербайджан добился значительных успехов в экономическом развитии, что стало результатом целенаправленной политики государства. Таким образом, национальная экономика вопреки негативным последствиям глобального кризиса, встала на путь дальнейшего развития. В настоящее время в стране обеспечивается выполнение предстоящих задач на самом высоком уровне", - сказал Османов.
Депутат подчеркнул, что вышесказанное полностью подтверждается показателями с начала 2019 года по настоящее время.
"Как сообщил Президент Ильхам Алиев в своем обширном интервью местным журналистам по итогам года, общий экономический рост в Азербайджане в этом году превысил два процента. В частности радует 3,5-процентный рост в ненефтяном секторе. В то же время, в сфере ненефтяной промышленности зафиксирован рост в 14 процентов. На фоне всех этих событий, уровень инфляции в Азербайджане за прошедшие 11 лет составил 2,6 процента, что является низким показателем. Помимо этого, страна добилась значительного успеха в росте товарооборота. Азербайджан - одна из немногочисленных стран в мире, которая имеет положительное сальдо во внешнем торговом обороте. Итак, за январь-октябрь 2019 года товарооборот Азербайджана составил 27 436,7 миллиона долларов, в том числе экспорт составил 15 981,4 миллиона, а импорт - 11455,3 миллиона долларов, в результате образовалось торговое сальдо в размере 4526,1 миллиона долларов", - сказал Джавид Османов.
Он добавил, что достижения носят последовательный характер.
"Успехи, достигнутые во всех областях, - логический результат работы последних 15 лет. Это вызывает чувство гордости у каждого азербайджанского гражданина. Все эти работы также высоко оцениваются, международными организациями, в мире растет авторитет Азербайджана. В недавно опубликованном рейтинге самых сильных государств мира американского журнала U.S. News & World Report Азербайджан занял 45-ю ступень. Благодаря достигнутым в этом году успехам Азербайджан опередил ряд европейских стран, в том числе Хорватию, Чехию, Латвию, Румынию, Словакию, Словению, Эстонию и Португалию. Помимо этого реформы, проводимые в Азербайджане, высоко оценены в отчетах Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других влиятельных международных финансовых организаций", - отметил Джавид Османов.
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