Азербайджан играет огромную роль в пропаганде мусульманских ценностей в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Азербайджан проводит последовательную политику в направлении по созданию платформы с точки зрения поощрения межрелигиозного диалога, и эта политика имеет очень простые причины. В первую очередь, эта политика и осуществляемая в этой области работа, проводимая нами политика служат стабилизации внутренней ситуации, поддержанию стабильности. Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане представители всех народов, религий живут как одна семья. Этот уникальный опыт уже изучается многими странами. Это действительно так. Это и государственная политика, и заказ общества. Мы на протяжении веков жили в такой атмосфере, и проживающие в Азербайджане представители всех религий никогда не чувствовали никакой дискриминации, никогда в истории в Азербайджане не было никаких столкновений или какого-либо недопонимания. Поэтому, проводя эту политику, мы посчитали, что если наладить широкое международное сотрудничество в этом направлении, это будет хорошо и для нас, кроме того, мы окажем положительное влияние на ситуацию в регионе. Потому что мы живем не на острове, и наша безопасность, стабильность, конечно, опираются на внутренние факторы. Однако ситуация в других странах очень важна для нас. Это - первое. Во-вторых, мы посчитали, что Азербайджан может взять эту миссию на себя - не только из-за исторического прошлого, но и из-за сегодняшней политики, потому что наша политика рассчитана на сотрудничество. Я абсолютно уверен, что только благодаря сотрудничеству мы можем добиться внешних целей", - сказал глава государства.

По его словам, есть некоторые страны, которые, видя, что положение у соседа тяжелое, хотят еще больше его усложнить, пытаются что-то урвать.

"Это очень неправильная политика. Возможно, она может принести краткосрочную выгоду, но в памяти граждан этих стран навсегда останется, что выпала возможность, и он взял у меня это, хотя не должен был. Наша политика заключается в том, что если соседняя или какая-то другая страна находятся в сложном положении, и ты имеешь возможность ей помочь, то должен помочь. В будущем это вернется тебе, ты получишь еще большие дивиденды. Поэтому, учитывая этот фактор, мы выступили с данной инициативой. Кроме того, увидели, - увидели это уже 10 лет назад, - что тенденции в мире развиваются в негативном направлении. В настоящее время все видят это. Все видят, что в мире, в том числе в Европе, усиливаются дискриминационные тенденции. Однако мы стали видеть проявления этого примерно 10 лет назад и выдвинули проект, политическую инициативу под названием "Бакинский процесс". Об этом говорилось достаточно. Нет необходимости в подробных комментариях. Сегодня "Бакинский процесс" признан ООН как очень значимая, может быть, самая важная платформа. В рамках этого процесса сотрудничество поднялось на новую ступень. Не могу сказать, что этот процесс создал какой-то поворот в этой области. Но в то же время проведенный в Баку второй Саммит религиозных лидеров мира еще раз показал, что это имеет большую пользу. Кроме того, работа, проведенная в рамках Форума по межкультурному диалогу, Бакинского гуманитарного форума, Глобального форума Альянса цивилизаций ООН и "Бакинского форума", служит снижению разногласий на религиозной и национальной почве. Сегодня роль Азербайджана уже однозначно признается и приветствуется", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в мировом масштабе трудно найти вторую такую страну, которая уделяла этому вопросу такое же внимание, как Азербайджан, и добивалась результата.

"Это говорю не только я, это отмечают известные и ведущие политики и религиозные лидеры, признающие достигнутые в Азербайджане успехи в области национально-духовных ценностей, межкультурного диалога. К примеру, руководство Организации исламского сотрудничества неоднократно высоко оценивало проявляемое в Азербайджане уважение к мусульманской религии и проводимую нами работу по представлению в мире мусульманской религии как религии мира, милосердия. Руководители ведущих мусульманских стран открыто выражали это. Мы были первой страной и единственной мусульманской страной, которая провела в Ватикане выставку, посвященную мусульманской истории, культуре. Мы играем огромную роль в пропаганде мусульманских ценностей в Европе. Неслучайно руководители мусульманских стран высоко оценивают нашу деятельность в этой области", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время принимавший участие в этом Саммите Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своих выступлениях и официальных заявлениях высоко оценил работу, проводимую в этой сфере в Азербайджане.

"Папа Римский Франциск, который находился с официальным визитом в Баку несколько лет назад, также высоко оценил проводимую в Азербайджане работу в этом направлении. Об этом говорят религиозные лидеры. За людьми, которые говорят об этом, стоят миллионы людей. Все эти лидеры оценивают нашу деятельность в этой сфере. Невозможно найти вторую такую страну, как Азербайджан, чья работа одинаково высоко оценивалась руководителями всех традиционных религий. Конечно, это большое достижение. Считаю, что созданная нами платформа сегодня высоко оценивается, и она необходима. После всех этих форумов в ходе моих двусторонних встреч я убедился, что все участники, с большой признательностью обращаясь к нам, говорят, как хорошо, что вы взяли на себя эту работу. Поэтому, еще раз говорю, это, в первую очередь, нужно нам, нужно региону, нужно миру", - сказал глава государства.