24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии улицы центрального бульвара "Баку Белый город" и ознакомились с Парковым кварталом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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