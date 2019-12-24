https://news.day.az/politics/1188494.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии улицы центрального бульвара в «Баку Белый город»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии улицы центрального бульвара в «Баку Белый город»
24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии улицы центрального бульвара "Баку Белый город" и ознакомились с Парковым кварталом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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