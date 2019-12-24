Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Во время моего недавнего визита в гостеприимный Баку я увидел, какие большие усилия лично Вы приложили ради развития Вашей страны, повышения уровня жизни Вашего народа и укрепления международного авторитета Азербайджана.

С удовольствием вспоминаю дружественную атмосферу наших переговоров, подтвердивших взаимный интерес к дальнейшему развитию стратегического партнерства и большие возможности для углубления плодотворного сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой.

Верю, что успешное выполнение результатов, достигнутых в ходе переговоров, повлияет на возвышение на качественно новый уровень наших отношений.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы пригласить Вас посетить Украину с официальным визитом в удобное для Вас время.

Уверен, что Ваш будущий визит в Украину создаст возможность для укрепления новых достижений, полученных нами в украино-азербайджанском партнерстве.

Ваше превосходительство, желаю Вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в поздравлении.