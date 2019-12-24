https://news.day.az/politics/1188503.html Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Молдовы Игорь Додон во вторник направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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