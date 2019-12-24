Уверен, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены прозрачно

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Парламентские выборы - очень важное событие и важный процесс. Как я уже отмечал, наша страна вступила в новый период реформ, Администрация Президента, Кабинет Министров, некоторые центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной власти уже завершили структурные реформы или же еще продолжают их. В этом случае парламент тоже не может оставаться в стороне, и главной целью досрочных парламентских выборов является безотлагательное формирование законодательной базы, соответствующей новым вызовам, чтобы шаги в законодательной сфере поддерживали общий курс реформ. С другой стороны, хотел бы отметить и то, что парламент у нас находится на каникулах четыре месяца и не работает в июне, июле, августе, сентябре. В таком случае мы просто передвинули выборы на 4-5 месяцев вперед. Цель этого в том, что не нужно терять время. Считаю, что досрочные парламентские выборы позитивно оцениваются обществом, в том числе политическими партиями. В настоящее время созданы все условия", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены прозрачно.

"Азербайджанский народ продемонстрирует свою волю, и результаты отразят волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ выберет достойных представителей, которые своей законотворческой деятельностью будут вносить вклад в нашу общую работу. Представителей, которые будут проводить активную работу в своих округах. Я не хочу оценивать деятельность членов парламента, так как это - другая ветвь власти. Но мой совет депутатам, которые будут избраны, быть более активными в своих округах, чтобы граждане их знали, обращались к ним. Чтобы они поднимали вопросы перед местными и центральными органами власти. В таком случае, как я уже сказал, это будет некая форма общественного контроля. Потому что в некоторых случаях, как я знаю, депутат избирается, после чего никогда не посещает свой избирательный округ, не интересуется. А с приближением следующих выборов просит поддержать его. То есть, его должен поддержать народ", - сказал глава государства.

По его словам, конечно, партия "Ени Азербайджан", являясь ведущей политической силой, будет защищать своих кандидатов.

"И это естественно. У нас мажоритарная система, считаю, что это очень справедливая система. Эта система привязывает избранного депутата к его округу. Я говорю это исходя из собственного опыта. Потому что впервые я был избран членом парламента в 1995 году на основе мажоритарной системы. В то время у меня был свой округ, и я был там очень активен. В 2000 году я был зарегистрирован уже как кандидат номер один от партии "Ени Азербайджан", и после избрания мне казалось, что у меня нет округа, и это не позволяло мне оказывать особое внимание какому-либо округу. Поэтому, основываясь на своем опыте, могу сказать, что мажоритарная система является наиболее подходящей для избирателей. В случае, если избранный депутат активен и находится в тесном контакте с гражданами. Азербайджанский народ прекрасно все знает, есть такая поговорка: Глаз народа подобен весам. Азербайджанский народ, избрав достойных представителей, обеспечит, чтобы они озвучивали их проблемы и выдвигали предложения. В этом случае, конечно, вопросы и проблемы могут найти решение в приемлемой форме", - сказал глава государства.