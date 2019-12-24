Согласно информации, поступившей из около 92 процентов избирательных участков, стали известны предварительные результаты муниципальных выборов проведенных в Азербайджане 23 декабря.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что жалобы должны быть рассмотрены в окружных избирательных комиссиях.

"А те, кто останутся недовольными решениями окружных избирательных комиссий, могут обратиться в Центральную избирательную комиссию. Видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях, будут расследованы. После соответствующих расследований в связи с этим будет вынесено итоговое решение", - сказал Мазахир Панахов.

Напомним, что 23 декабря в Азербайджане прошли муниципальные выборы.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках 118 избирательных округов.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных и 52 636 местных наблюдателей.

Активность избирателей по республике составила 32,72 процента. Из 4 972 356 человек с правом голоса в выборах приняли участие 1 627 064 избирателя.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря был объявлен в Азербайджане нерабочим днем.