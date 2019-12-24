Губернатор Астраханской области поздравил Президента Ильхама Алиева
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения. В этот светлый день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы, реализации всех намеченных планов и успехов в Вашей ответственной деятельности, счастья и благополучия.
Искренне признателен Вам за постоянное внимание и поддержку, за Ваш личный вклад в успешное развитие дружественных взаимоотношений и делового партнерства Азербайджанской Республики с Астраханской областью, благодаря которым в нашем регионе реализуются высоко значимые совместные проекты.
Рассчитываю, что и в дальнейшем установившийся между нами конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению сотрудничества Астраханской области и Азербайджана", - говорится в поздравительном послании.
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