В Кабинете министров Азербайджана произошли новые кадровые назначения.

Как передает Day.Az, Руслан Рустамлы назначен заведующим отдела внешнеэкономических связей, Илькин Маджидов - заведующим отделом регионального развития и Лятиф Гасымов - заведующим отдела сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров Азербайджана.