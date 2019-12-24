https://news.day.az/politics/1188550.html Новые кадровые назначения в Кабмине Азербайджана
Новые кадровые назначения в Кабмине Азербайджана
В Кабинете министров Азербайджана произошли новые кадровые назначения.
Как передает Day.Az, Руслан Рустамлы назначен заведующим отдела внешнеэкономических связей, Илькин Маджидов - заведующим отделом регионального развития и Лятиф Гасымов - заведующим отдела сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров Азербайджана.
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