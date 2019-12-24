https://news.day.az/politics/1188561.html Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева
24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Георгий Гахария поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.
Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Гахария, отметив успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре