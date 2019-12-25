25 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжира в нашей стране Салимы Абдельхак.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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