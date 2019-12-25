https://news.day.az/politics/1188703.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года
25 декабря в Национальном Олимпийском Комитете прошла церемония, посвященная спортивным итогам 2019 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджана, Президент Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
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