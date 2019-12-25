25 декабря в Национальном Олимпийском Комитете прошла церемония, посвященная спортивным итогам 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджана, Президент Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев. 

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

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