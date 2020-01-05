В Армении, похоже, реально напуганы ситуацией, сложившейся в карабахском конфликте в результате эксцентричных заявлений премьера Никола Пашиняна, отправивших переговорный процесс в тупик.

Накануне праздников в центральном офисе правящей партии "Гражданский договор" состоялась встреча депутатов фракции "Мой шаг" с министром обороны Давидом Тонояном. Причем, как отмечает издание "Жоховурд", представители парламентского большинства сами выразили желание встретиться с Тонояном, чтобы за закрытыми дверями лично задать ему очень интимный вопрос: гарантирует он или не гарантирует безопасность Армении?

Причиной, как указывается, послужила напряженность на госгранице с Азербайджаном. В последние дни армянские СМИ наперебой пишут о неких "обстрелах со стороны противника" гражданских объектов и дорог по ту сторону границы. Подобная дезинформация не новость для армянского агитпропа, но в этот раз пропагандисты перестарались и напугали даже собственных депутатов.

Как министр успокаивал растревоженных парламентариев?

"Давид Тоноян представил, какая ситуация была в последнее время, а также гарантии нашей безопасности - не опубликовав в действительности какой-либо новости или секрета. Министр обороны представил на встрече с депутатами подробности и сказал, что в плане приобретений год был позитивным, закуплены новая техника и боеприпасы. По нашим сведениям, почти все депутаты задали министру вопросы", - пишет "Жоховурд".

Как раз в начале этой недели армянские СМИ сообщили о закупке Арменией российской зенитно-ракетной установки "Тор-М2МК". Армянские эксперты торжествуют, мол, пусть теперь Баку найдет, чем армянам ответить. Параллельно к успокоению общественности были опубликованы фото самолета Су-30СМ с армянскими опознавательными знаками, чтобы граждане знали: данные истребители действительно существуют, а не являются лишь инструментом пропаганды, вроде того же "Искандера", о котором все слышали, но никто не видел.

Однако радость была подпорчена "утечкой" в российских СМИ о том, что Азербайджан интересуется истребителями-невидимками последнего поколения Су-57. Азербайджанская сторона дала понять, что на любую попытку армян склонить чашу весов на свою сторону всегда найдется еще более мощный ответ.

Депутатам от пашиняновской партии действительно есть чего бояться. Если мирный процесс потерпит крах, война неминуема, а на дворе не начало 90-х. Армения - слабое звено региона, страна с умирающей экономикой и демографией, погрязшая в долгах и кредитах. Никакой "Тор" или "Искандер" не способны стать противовесом, который перетянул бы "одеяло" на армянскую сторону.

Тот факт, что депутаты вызвали министра обороны на серьезный разговор и потребовали гарантии безопасности, показывает, насколько на самом деле напуганы власти. Бравурные заявления Никола Пашиняна делаются только для аутотренинга и успокоения масс, и это уже невозможно скрывать.

Зульфугар Ибрагимов