https://news.day.az/politics/1188771.html Председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха выдвинул свою кандидатуру в депутаты
Председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха выдвинул свою кандидатуру в депутаты
Председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев выдвинул свою кандидатуру в депутаты.
Об этом АПА сообщили в Азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона, передает Day.Az.
Было отмечено, что Турал Гянджалиев выдвинул кандидатуру на выборы в Милли Меджлис от Ханкендинского избирательного округа №122.
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