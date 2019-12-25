Председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев выдвинул свою кандидатуру в депутаты.

Об этом АПА сообщили в Азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона, передает Day.Az.

Было отмечено, что Турал Гянджалиев выдвинул кандидатуру на выборы в Милли Меджлис от Ханкендинского избирательного округа №122.