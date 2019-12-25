В последнее время Азербайджан часто можно встретить в календаре самых важных событий, связанных как с общественно-политической, так и с культурной и со спортивной жизнью мирового сообщества. Каждый год в Азербайджане проводятся крупные политические или общественно-культурные форумы, музыкальные фестивали и спортивные мероприятия, сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Фаталиева, передает Day.Az .

По её словам, исключением не стал и 2019 год: "Достаточно отметить только то, что в текущем году в Азербайджане на высоком уровне было организовано соревнование "Формула-1", два знаменательных события из жизни мировой гимнастики - 35-й чемпионат Европы и 37-й чемпионат мира. Только осенью столица Азербайджана стала местом проведения Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Саммита Движения неприсоединения и Второго Саммита мировых религиозных лидеров.

Все это утвердил статус Баку как одной из самых значимых глобальных площадок, на которой постоянно ведется диалог, направленный на обеспечение мира и взаимопонимания между различными нациями и религиями.

По словам генерального секретаря ООН, Баку "строит мосты между обществами и культурами". Неслучайно, что главы генеральных штабов НАТО и России, согласуя темы и программы для диалога, предпочитают проводить переговоры не в другом месте, а именно в Баку".

Депутат добавила, что недавно Азербайджан успешно провел 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, чем внес значительный вклад в развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами. Хотелось бы напомнить, что этот саммит был посвящен 10-летию подписания Нахчыванского соглашения о создании Совета.

Это еще раз подтверждает факт укрепления в последние годы позиции Азербайджана как инициатора наиболее важных региональных инициатив, влияющих на формирование региональной политики. Несомненно, создание Тюркского совета в Нахчыване можно считать как одну из важнейших инициатив.

С другой стороны, проведение в Баку 25-26 октября XVIII Саммита глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения стало важным событием не только в истории страны, но и в политической жизни мира. Для Азербайджана это было важным мероприятием как минимум потому, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой авторитетной международной структуре. И это еще раз продемонстрировало потенциал стран-членов Движения неприсоединения в борьбе с двойными стандартами в мировой политике, во имя верховенства международного права.

Фаталиева подчеркнула, что успехи внутренней и внешней политики каждой страны связаны с деятельностью главы государства: "Азербайджан достигает успехов благодаря национальной стратегии развития, построенной на прочных основах, заложенных Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, определенному им успешному политического курсу, проводимому Президентом Ильхамом Алиевым. Демократические реформы, реализуемые в рамках стратегического развития, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, носят систематический характер. Азербайджан нацелен на продолжение политических, правовых и экономических реформ и все осуществляемые в данной связи мероприятия служат успешному развитию страны в дальнейшем. За прошедший год во всех сферах Азербайджана продолжились процессы развития. С этой точки зрения успешно проводился внешнеполитический курс, полностью были обеспечены государственные и национальные интересы, еще один уходящий год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса", - подытожила Фаталиева.