2020 год станет рубежным для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического центра VERELQ (Ереван), которые прогнозируют активизацию внутриполитических процессов в республике в случае неудачи правительства при реализации программ экономического развития, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

Согласно источнику, в минувшем году Никол Пашинян сумел стабилизировать внутриполитическую ситуацию, укрепить собственную власть и, несмотря на практически нулевой опыт в сфере внешней политики, сохранить и развивать отношения со стратегическим союзником - Россией.

"Коллапса в отношениях России и Армении, как прогнозировали многие представители антипашиняновского лагеря, не произошло. Армения продолжает членствовать в ОДКБ и ЕАЭС, а 102-ая российская военная база в следующем году еще более модернизируется, тем самым повысив национальную безопасность РА. Ереван продолжает закупать российское оружие", пишет автор материала.

Вместе с тем, отмечается, что Пашинян и его команда, несмотря на многочисленные упущения, особенно в социально-экономической сфере, сумели укрепить свою власть и начать более активно работать с обществом - "это был новый подход, в отличие от стиля работы предыдущих властей".

Что касается политических противников Пашиняна, то, согласно оценке экспертов, ими созданы несколько полюсов, которые посредством своих медиа-платформ и СМИ подвергают резкой критике действующие власти и пытаются сформировать единый фронт против премьера, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов.

"В 2020 году борьба между Пашиняном и оппозицией еще более обострится и будет носить более институциональный характер, поскольку различные партии, силы, общественные организации и движения объединятся для создания единого полюса против Пашиняна, тем самым повысив свой потенциал и организационные возможности", - предвосхищает события VERELQ․

Ресурс отмечает, что в уходящем году Никол Пашинян сумел сохранить статус-кво, провести несколько встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и предотвратить начало войны.

"Несмотря на унаследованные Мадридские принципы, он также сумел направить ряд важных месседжей Баку по карабахскому вопросу, а именно: Армения и "Арцах" (Нагорный Карабах - ред.) не пойдут на односторонние уступки, миролюбивые призывы не должны восприниматься как слабость армянской стороны. Параллельно с переговорами Пашинян также укрепляет военный потенциал для противостояния форс-мажорным ситуациям и для нанесения контрудара Азербайджану", - говорится в материале.

В 2019 году в Армении был проведен ряд экономических реформ в плане устранения монополий в сфере импорта, либерализации рынка и борьбы с системной коррупцией.

"Несмотря на это, команда Пашиняна не сумела привлечь обещанные многомиллиардные инвестиции и осуществить экономическую революцию. Не созданы новые рабочие места, эмиграция продолжается, глубокое разочарование в обществе растет, резкого улучшения социального положения не произошло, в результате чего тысячи людей стали обращаться за гражданством РФ или грин-картой. В случае нерешения этих проблем, высокий рейтинг Пашиняна распылится. В 2020 году оппоненты Пашиняна продолжат критиковать его именно за эти промахи, в результате чего десятки тысяч недовольных политикой премьера людей могут выйти на улицы. Граждане на фоне растущих "гедонистских" расходов членов нового правительства на командировки, премиальные, дорогостоящие машины впадут в глубокую апатию, и "лайвы" (выходы в прямой эфир) Пашиняна уже не помогут разрядить ситуацию", -говорится в статье.

В 2020 году, по его мнению, правительству Армении нужно претворить в жизнь большие проекты, создать предпосылки для улучшения социальной жизни, сдерживать инфляцию и осуществить обещанную экономическую революцию, особенно в областях, где велик потенциал эмиграции.

"Таким образом, Пашинян (в 2020 году) либо укрепит свою власть и рейтинг экономическими реформами, либо страна окажется перед социальным бунтом, подстрекаемым антипашиняновской коалицией", - резюмирует автор.

